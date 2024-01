Dua Lipa konfirmon lidhjen e re. Shfaqet duke u puthur me aktorin britanik!

Këngëtarja e njohur Dua Lipa ka konfirmuar lidhjen e re, me aktorin britanik Callum Turner. Dyshja janë fotografuar duke përqafuar dhe puthur në ballkonin e një ndërtese.

Turner dhe Lipa u panë bashkë gjatë Golden Globes 2024. Turner është një aktor i suksesshëm britanik. Roli i tij i parë ishte në Think of England, një film i shkurtër studentor për Programin e Filmit dhe Televizionit të Universitetit të Hertfordshire. Që atëherë, Turner ka qenë në një numër filmash, duke përfshirë seritë Fantastic Beasts (2018 dhe 2022), Assassin’s Creed (2016) dhe The Boys in the Boat (2023).

Roli i tij i fundit është miniseriali i ardhshëm Apple TV+ Masters of the Air së bashku me Austin Butler dhe Barry Keoghan.