Dritëhijet e Qetsorit: Nga fitues i “Big Brother” në arrestim për vjedhje dhe deklarata pas vendimit

Qetsor Ferunaj ish fitues i edicionit të dytë të Big Brother është rikthyer në këtë format tashmë “Vip” me synimin për të triumfuar sërish.

Por edhe pse mbahet mend për këtë triumf të tij, ky nuk ka qenë formati i vetëm i këtij lloji ku Qetsori është bërë pjesë.

10 vite më parë, pas triumfit në Big Brother, Qetsori u bë pjesë e formatit “Vip Shpija” në Kosovë një reality show i ngjashëm me atë të Big Brother, ku zuri vendin e dytë.

Pas përfundimit të “reality show-t” ai hodhi akuza dhe sulmoi fituesin Ardit Stafaj.

“Unë me fituesin pata disa përplasje, ndërsa e cilësova “gay” apo e thellova më tej këtë debat në lidhje me prirjet e tij seksuale, ndërsa i thosha se: ”Gay në fakt është Elton John, ti je shumë poshtë për t’u krahasuar me të”. Ai më kundërshtonte dhe e mohonte këtë fakt, megjithatë ç’rëndësi kanë këto tashmë. Arditi është djalë i mirë, profesor muzike dhe vjen nga një familje artistësh. Por unë s’do preferoja Arditin fitues. Unë personalisht bëra tifo për rockerin Xuxi dhe nëse do ishte për mua, do kisha dëshirë që çmimin ta merrte ai”, u shpreh Qetsori në atë në kohë.

Më vonë në Janar të vitit 2012, Qetsori i akuzua nga policia me akuzën e vjedhjes dhe u la i lirë pak ditë më vonë. Qetsori u akuzua për vjedhjen e disa tubave prej hekuri në pronësi të Ndërmarrjes së Ujësjellësit.

Sipas akuzës, Qetsor Ferrunaj kishte marrë tre punëtorë për të nxjerrë tubacionet, që kishin shërbyer para viteve 1990 për vaditjen e agrumeve në zonën e Orikumit.

“Më në fund mora vendimin e pafajësisë në dorë, ashtu siç e prisja. Ndihem vërtet i çliruar pas 2 vitesh ankth pas përfshirjes në këtë histori, që mund të konsiderohej absurde për mua, sidomos me etiketimin vjedhje”, tha Qetsori në atë kohë.

Publiku shqiptar e kujton Qetsorin si fitues të edicionit të dytë të Big Brother, një nga edicionet më dinamikë të këtij formati për shkak se prodhoi shumë personazhe që kujtohen edhe sot e kësaj dite.

Një ndër ta ishte edhe Bjordi i cili arriti deri në finale, në atë edicion ndërkohë pas rikthimit në formatin VIP qëndroi vetëm pak javë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.