Donald Veshaj futet gjatë natës në shtëpinë e “Big Brother Vip”? VIDEO që po “çmend” rrjetin

Rrjetet sociale janë të mbushura këto muaj me fragmente nga “Big Brother VIP”, ku përtej Prime-t ndajnë edhe momente që ndoshta nuk do viheshin re.

Së fundmi është bërë viral një moment nga shtëpia, ku përflitet se Donaldi është shfaqur në “Big Brother”, në orët e vona të mbremjës.

Në pamje të parë me siguri edhe ju e besuat, por mos u gënjëni. Djali me Bluzë të kuqe dhe kapele është Shpati (shihni fotot më poshtë), stili i të cilit ngjason me Donaldin. Në video është eliminuar edhe audio duke u zëvëndëuar me një këngë, në mënyrë që mos të kuptohet nga biseda dhe të trazoi rrjetin dhe ia ka dalë.