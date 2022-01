DOKUMENTARI/ Georgina tregohet e sinqertë: Nuk ja kam idenë futbollit, e di çfarë është të mos kesh asgjë dhe çfarë është të kesh gjithçka

Georgina Rodriguez është në promovimin e plotë të dokumentarit të saj “Soy Georgina” , të cilin mund ta shijoni në Netflix duke filluar nga e enjtja e ardhshme, 27 janar, shkruan albeu.com, marrë nga Mundo Deportivo.

Në një intervistë për “El Pais” është treguar e sinqertë për marrëdhënien që ka me fëmijët e Cristianos, të cilët i konsideron të sajat.

“As Cristiano dhe as unë nuk konsiderojmë se Alana është vajza ime e vetme. Fëmijët e mi janë katër dhe të katër më quajnë mami. Ajo që ndodh është se në internet publikohen shumë gjëra që nuk janë të vërteta. Kjo është thjesht një gjë tjetër që njerëzit nuk e dinë”, tha ajo.

Përveç kësaj, ai ka pranuar se, pavarësisht se partneri i tij është një nga lojtarët më të mirë në histori, ajo nuk di asgjë për futbollin: “Nuk kam qenë kurrë i interesuar për futbollin kur isha e vogël. Më interesonte baleti, por nuk jam fanse e futbollit dhe e vërteta është që në shtëpi nuk flasim për futbollin sepse nuk e kam idenë ”, ka pranuar ajo.

Georgina ka siguruar gjithashtu se ndihet e kompletuar: “Jam një person shumë pozitiv, më shumë se ambicioz apo llogaritës. Jeta është shumë më e thjeshtë se e gjithë kjo dhe në fund mendoj se gjërat po më shkojnë mirë sepse nuk veproj me zili, me lakmi as të keqe. Pra, nëse je me fat rruga do të të çojë në vende. Por sigurisht që jam e lumtur dhe ndihem shumë e plotësuar ”, ka komentuar ajo.

“Për mua luksi është edhe të shkosh në fshat me një çarçaf për të ngrënë një sanduiç. Dhe pikërisht ajo, siç e ka shpjeguar edhe ajo në raste të mëparshme, e di “çfarë është të mos kesh asgjë dhe çfarë është të kesh gjithçka”. /albeu.com/