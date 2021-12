Do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, Ronela: Premtoj një performancë për mos t’u harruar

Mbrëmjen e djshme u mbajt nata finale e “Festivalit të Këngës së RTSH-së” dhe çmimin e madhe e fitoi Ronela Hajati me këngën “Sekret”.

Ronela do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision në 2022, që do të mbahet në Torino të Italisë. Këngëtarja premton një performancë akoma më të zjarrtë se ajo që pamë në Pallatin e Kongreseve.

“Turin see ya! @eurovision

Faleminderit te gjithe atyre qe me kane mbeshtetur gjithe keto vite ! Ju dua me shpirt.

Promise i’ll make a revamp,a video and a performance to remember! Nuk kam fjale ….”- janë fjalët e Ronelës”, shkroi Ronela Hajati në Instagram pas fitores.