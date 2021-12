“Do të jem dëshmitar i një historie”, Ardit Gjebrea shprehet entuziast për Festivalin e Këngës

Në mesin e emrave që do të prezantojnë Festivalin e Këngës këtë vit është dhe ai i Ardit Gjebreas. Lidhur me këtë fakt, ai është shprehur entuziast ku thotë se më shumë se sa një prezantues do të jetë dëshmitar i një historie. Krahas tij, do të prezantojnë Xhemi Shehu, Jonida Maliqi, Isli Islami dhe Kelvi Kadilli.

“Ky është viti i 60të për Festivalin e Këngës në Rtsh. Unë do të jem prezantues i ftuar në natën e dytë dhe do jem në skenë me: @xhemishehu_ @jonidamaliqi @isli_islami @kelvikadilli të cilët do të prezantojnë të 3 netët e Festivalit.

Më shumë se prezantues, do të jem dëshmitar i një historie të cilën do ta përshkojmë me disa nga emrat më të spikatur, gdhendur në kujtesën dhe dashurinë e publikut. Unë vetë, raportin me Festivalin e kam jetuar në 3 dimensione:

1. Kantautor: “Jon” “I thuaj Jo” “Eja”

2. Kompozitor: Irma Libohova dhe Frederik Ndoci, Rovena Dilo, Mariza Ikonomi, ëest Side Family si dhe me Juliana Pasha deri në Eurovizion 2010.

3. Prezantues në 1996 dhe pasfestival 1997

Ishte viti i 30të kur këndova Këngën “Jon” – një këngë e cila ndau në mes dy epoka dhe ndan mes edhe historinë e 60 viteve. Dhe unë do jem në mes të Festivalit, në natën e dytë! Rikthehem me shumë dëshirë për të përcjellë dashuri, nostalgji dhe muzikën që na ka shoqëruar gjithë jetën.“, shkruan ai.