“Do të dal pas Dj Dagz nëse largohet”, Donaldi revoltohet me deklaratën e Beatrix

Edhe pse shtëpia e “Big Brother VIP Albania” është nja garë me një fitues të vetëm, është e pashmangshme që tashmë midis banorëve dhe konkurrentëve të jenë krijuar miqësi dhe lidhje shpirtërore.

Një ndër to, mesa duket është edhe miqësia midis Beatrix Ramosaj dhe Dj Dagz. Ky i fundit ndodhet në nominim së bashku me Ilir Shaqirin dhe Einxhel Shkira, dhe është komentuar shumë si banori me mundësinë më të madhe për t’u larguar.

Kjo gjë, duket se e ka mërzitur shumë Beatrix, e cila ka bërë jo pak herë një deklaratë se do të largohet nga shtëpia, nëse Dj-i do të eleminohet.

“Nuk mund ta shoh shtëpinë pa të (qan). Nuk e imagjinoj dot, shpresoj me shpirt”, ka thënë ajo.

Për këtë ka vendosur të reagojë dhe partneri i saj, Donald Veshaj, i cili u nervozua duke i thënë që kjo garë është vetëm një lojë.

Beatrix Ramosaj: Pse je me nerva?

Donald Veshaj: The që do dal

Beatrix Ramosaj: Nuk thashë, jo jeta nuk thashë ashtu

Donald Veshaj: E ke thënë dhe herë tjetër, që po doli Dagz do iki pas tij

Beatrix Ramosaj: Më fal o jeta

Donald Veshaj: E kam për ty që të mos mërzitesh, është lojë. Dua të dal dhe unë pas teje, po qetësohu.