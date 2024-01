“Do plasë sherri”, Çfarë po paralajmëron Romeo?

Në çdo moment krijohen dinamika të reja në shtëpinë e “Big Brother VIP” . Këtë javë banorët kanë vendosur që të kenë buxhet personal dhe jo në grup ashtu siç ka qenë deri më tani.

Ama duket se kjo Romeos nuk i ka pëlqyer, pasi mendon se është një skemë për të krijuar sherre dhe shprehet se do të ketë shumë zënka këtë javë.

Romeo: Do plasë sherri, kjo ndarja e buxhetit do zihen shumë në shtëpi, do çohet njëri natën do marri ndonjë gjë

Ilnisa: Nëse do të futësh duart te buxheti jonë futi o Romeo askush nuk po e bën problem