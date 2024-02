“Do ju shoh duke u puthur’- Ja cili do jetë çifti i ri brenda shtëpisë së Big Brother Vip sipas Julit

Jul Deda ka parashikuar se në shtëpinë e Big Brother Vip 3 shumë shpejt do të kenë një çift të ri.

Sipas tij, Fationi do të bëhet çift me Rikën, por kjo e fundit e ka mohuar duke thënë që as nuk e kishtë vënë re që ai kishte pëlqim.

Pjesë nga biseda:

Rike: Pse mendon se mund të krijohem çift?

Juli: Po të pret tjetri, por ai nuk…

Rike: Këto mistrecet ma futën në mend se unë në autobus dhe nuk po kuptoja asgjë. Po jo mo është thjeshtë një shoqëri e bukur

Juli: Ua, këto shoqëritë e bukura. T’kam xhan, t’kam xhan por kur t’ju shoh duke u puthur

Rike: Jo s’jam ashtu. S’ka asgjë të keqe por kur nuk ka…