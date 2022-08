“Do jem gjithmonë aty të t’i fshi lotët”, Adelina Tahiri bën urimin emocionues në ditëlindjen e djalit (FOTO LAJM)

Adelina Tahiri feston sot një ditë të rëndësishme në jetën e saj. Katër vite më parë, këngëtarja solli në jetë një djalë me bashkëshortin Serjoza Markov, të cilin e quajtën Jon. Këngëtarja ka publikuar disa momente më të birin, ndërsa shprehet se do të jetë pranë tij pavarësisht gjithçkaje.

“Jeta Mamit! Urime ditëlindjen dhe gjithë të mirat e kësaj bote të dëshirojmë. Falenderoj Zotin çdo ditë për ty që të kam dhe që më zbukurove jetën. Do jemi gjithmonë afër teje dhe në ngritjet e tua, në uljet e tua. Dhe kur duhet dikush të t’i fshi lotët prapë unë do të jem aty, dhe në gëzimet dhe sukseset e tua unë prapë do të jem aty. Gjithmonë nëna më krenare për ty! Tputh pa fund Mami ❤️Urime Ditelindjen Jon. Te don Tate ❤️”, shkruan ajo.