“Do doja ta kishe lexuar”, vajza e Alketa Vejsiu ndan mesazhin e fundit që i dërgoi gjyshit të ndjerë: Të dua me shpirt…

40 ditë më parë, Alketa Vejsiu humbi babain e saj. Moderatorja ndau me ndjekësit lajmin e hidhur dhe gjithë trishtimin e saj.

Sot, ka qenë vajza e Alketës, Nicol e cila ka emocionuar ndjekësit duke ndarë mesazhin e fundit që i dërgoi gjyshit, por nuk arriti ta lexojë.

“Gjysh, Me shume mundesi je ne gjume tani, por kur te cohesh dua ta lexosh sa shume te vlersoj, te dua, dhe te kam ne mendje. Jam rruges per ne Londer tani, dhe e kam mendjen vetem te ty dhe po lutem te te shoh ta mposhtesh kete perjudhe te veshtire sa me shpejte. Te dua me shpirt gjysh, je jeta ime. Je nje burr i mrekullueshem, jam krenare qe jam mbesa jote. Jam shume e lumtur qe te kam ty, me behet zemra mai sa her qe shoh fytyren tende te bukur dhe me shton jeten sa here t’i puth duarte edhe faqet e buta. Do e kalosh dhe kete veshtiresi gjysh, do ulemi se shpejti per darke te gjithe bashke me ty ne krye te tavolines. Te dua me te vertete shume, mos e harro kurre. Naten e mire dhe befsh gjume te embel Bardhoku im i bukur dhe i mire ”