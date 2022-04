Djali i Pirro Çakos dhe Inva Mulës na prezanton të dashurën, Anthony qenka shumë romantik (FOTO LAJM)

Anthony Çako, djali i këngëtarëve shqiptarë, Inva Mula dhe Pirro Çakos, është munduar të jetë larg vëmendjes dhe famës së prindërve të tij.

Pavarësisht kësaj, të gjithë janë kureshtarë në lidhje me jetën e djaloshit, që duhet thënë se në Instagram ka një paraqitje interesante.

Anthony prej kohësh ka bërë publike lidhjen e tij me Alice Blu, që nga emri e kuptojmë se e dashura e tij nuk është shqiptare. Dedikimet e çiftit nuk janë të rralla në profilet e tyre për njëri-tjetrin dhe të dy duket se janë mjaft ormantik.

Së fundmi Anthony ka zbuluat se partnerja e tij ka ditëlindjen dhe foto që ka publikuar në InstaStory është gjithashtu mjaft romantike që nga trendafilat e deri te ambjenti.

Pirro Çakos dhe Inva Mulës prej 22 vitesh ishin të martuar, ndërsa në mars të 2009, sopranoja paraqiti një kërkesë për divorc në Gjykatën e Tiranës. Çifti u nda, ndërsa Inva u martua me Hetem Ramadanin, me të cilin ajo ka një vajzë, Ninën. Vogëlushja ka një diferencë moshe me vëllain e saj, plot 17 vite./albeu.com/