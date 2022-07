Djali i Elton Dedës feston ditëlindjen, kantautori i bën urimin e ndjerë: Nuk kam asnjë këshillë se je i pastër dhe pa mëkate

Kantautori Elton Deda i ka dedikuar një letër të birin, me rastin e ditëlindjes së tij. Me anë të një postimi të bërë në rrjetet e tij sociale, Elton Deda ka ndarë emocionet me të birin dhe momentin kur e pa të birin për herë të parë në spital. E sigurisht nuk ka harruar që t’i tregojë se e do, ndërsa me këshillat është treguar i rezervuar.

“I dashuri, biri im, Fjord! Ne kete 17 vjetor qe e ke sot do doja te te thoja shume gjera. Ne publik madje. Aty ku fatkeqesisht çdo gje merret per dobesi dhe injoranca mbizoteron pa marre parasysh ndjenjat. Do doja te te sqaroja hipokrizine dhe servilizmin, analfabetizmin dhe shtirjen, te te jepja disa keshilla por jam i pafuqishem. Do jete nga ato bisedat tona te gjata, kur Ti me shpartallon me sinqeritetin tend gjithmone. Aty ku poezia merr fund ne kete dashuri pakushte, kur Ti therrite per here te pare ne kete bote. Ne nje spital, me tet’eme e ngujuar 24 ore pas nje serumi i varur ne nje cope hekuri duke te pare Ty, nje kerthi i vockel mes lotesh. Tashme ti je bere burre, dashuron, je i madh, ke planet e tua per jeten, madje edhe me ngushellon kur kam patur momente te veshtira. Nuk dua te te jap asnje keshille biri im. Je akoma i paster e pa mekate. Por edhe kur ti besh, merri pergjegjesite me vertetesi dhe me besim. Te tjerat kur te flasim. Sot, gezoju ditelindjes. Te dua shume biri im!,”-shkruan Deda në postimin e tij.

Elton Deda është baba i një djali nga martesa me Jola Manin, vajzën e çiftit të njohur Pirro dhe Pavlina Manit, e cila jeton prej vitesh në SHBA.