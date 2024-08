Dikush e përndjek/ Netë jo të qeta për Kim Kardashian, rasti në hetim

Kim Kardashian ka një lidhje të frikshme me Emma Roberts, pasi të dyja kanë qenë viktima të të njëjtit të dyshuar për përndjekje.

Kardashian sapo ka paraqitur dokumente ligjore (të cilat janë të siguruara nga TMZ), duke kërkuar nga një gjyqtar të lëshojë një urdhër ndalimi kundër Melvin Jeffery Conley.

Sipas dokumenteve, Kim mori një telefonatë nga Emma, duke e paralajmëruar atë se një burrë që kishte hyrë me forcë në shtëpinë e saj i kishte treguar për dëshirën e tij për të kontaktuar me Kimin dhe fëmijët e saj.

Në maj, Conley dyshohet se hyri në shtëpinë e Emmës dhe përdori telefonin fiks të saj për të thirrur në celularin e saj. Emma humbi thirrjen por pa se dikush po telefononte nga telefoni i saj fiks … ajo mendoi se ishte një anëtar i familjes, kështu që telefonoi përsëri dhe Conley u përgjigj. Ai pretendoi se Emma i kishte dhënë leje për të qëndruar në shtëpinë e saj, por ajo nuk e kishte bërë këtë.

Të nesërmen, Conley u shfaq në shtëpinë e Kris Jenner dhe i tha sigurimit se mendonte se ishte në shtëpinë e Kim dhe se ai ishte “menaxheri i saj prej kohësh” dhe një lojtar me Toronto Raptors. Ai tha se kishte lënë një takim atë ditë.

Muajin e kaluar, Conley u shfaq në shtëpinë e Kim në Malibu, ku u përball me sigurimin përgjatë gardhit. Ai i tha sigurimit se do të hidhej mbi gardh…por përpjekja e tij u pengua.