Dikur mikesha, Luana Vjollca e tha fjalën e saj: Bora, Donaldi apo Beatrix? (FOTO LAJM)

Luana Vjollca është shkëputur prej disa muajsh nga ekrani për t’ju përkushtuar një projekti personal. Së fundmi, moderatorja ka zbuluar se ka udhëtuar drejt Zvicrës. Nga Cyrihu, Luana ka publikuar disa foto ku shijon dhe borën e parë për këtë vit.

Por mbishkrimi krahas fotove ishte ajo që tërhoqi vëmendjen. “Me Borën”, ka shkruar Luana shoqëruar me një zemër. Ky mesazh është parë si një reagim lidhur me situatën e krijuar me Donaldin, Beatrixin dhe Bora Zemanin.

Donaldi dhe Beatrix kanë nisur një lidhje brenda shtëpisë së BB VIP, gjë që është kritikuar shumë për faktin se aktori i humorit i shprehu dashurinë moderatores Zemani ndërsa i dhuroi dhe varësen e tij për 3 vjetorin e njohjes. Ksaj historie, Donaldi i vuri kapakun mbrëmjen e djeshme duke u shprehur se e ka mbyllur historine me Borën dhe tani është fokusuar te Beatrixi për të vilën u shpreh se ka një pëlqim të madh.