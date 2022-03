Dietologia e njohur festoi 45-vjetorin, ndau 45 “dhurata” me ndjekësit e saj (FOTO&VIDEO)

Dietologia e njohur, Blerina Bombaj, feston sot 45-vjetorin e lindjes. Në këtë ditë speciale për të, ajo gjendet ë Romë bashkë me familje npër të festuar pikërisht ditëlindjen e saj.Dukë iu paraprirë urimeve të shumta për ditëlindjen, ajo na “qrasi” të gjithëve me 45 këshilla, që secilit prej nesh një ose disa prej tyre do i hyn në punë.

1.Nje pike e bardhe ne nje kove te zeze nuk ndryshon asgie, nje pike e zeze ne nje kove te bardhe mjafton per te mos qene me e bardhe. 2. Cfare s’të v ret te forcon. 3. Sa here e ke mundesine te besh mire, beje, mos u kurse. 4. Cdo arrite ka kosto.5.Ai qe te zhgenjen nje here, do te te zhgenjeje perhere. 6. Mos vuaj per gjera qe nuk je ti shkaktar dhe as nuk ke ne dore t’i ndryshosh.

7. Mos i lejo veshtiresite te te ndryshojne pervecse te te permiresojne. 8. Bota eshte e mbushur plot me budallenj, ruaj qetesine dhe hapi rruge.9.Fjala eshte argjend, heshtja flori. 10.E vetmja ne bote qe te do gjithmone njesoj, eshte nena. 11.Vendos afat per gjerat qe do te besh. 12.Sa here te gabosh, gezohu, nese e ke kuptuar do te thote qe mundesh me mire heren tjeter. Vetem idiotet nuk i kuptojne gabimet dhe mbeten idiote gjithmone.13.Ligesia eshte semundje e pasherueshme. 14.Urrejtja dhe hakmarrja nuk te zgjidhin asnje pune, perkundrazi, te ulin poshte. 15.Ne kete bote jemi te gjithe njesoj, me shance te ndryshme. Ne fund ajo qe vlen eshte vepra qe leme.16.Sado te ndryshojne kohet, morali eshte 1: mos vidh, mos vrit, mos genje, mos tradheto, duaj prinderit. 17.Mos u lodh te jesh perfekt, ji origjinal. 18. Vetevleresimi rritet sa here te zgjedhesh rrugen e veshtire per te zgjidhur problemet.19.Eshte shume kollaj te prishesh nje marredhenie.20.Luftrat e nisura nga egoja dhe inati nuk fitohen kurre.21.Mos ua prish qefin prinderve.22.Nje njeri nuk i ben dot te gjitha mire, vendos prioritetet e tua.23.Zgjuarsia nuk vlen sa puna.24.Gjithmone mbaj lek rezerve.25. Asnjehere mos i beso verberisht ato qe degjon per te tjeret nese nuk e verteton dot vete.

26.Nje gje qe duket shume e keqe ka shume gjasa te mos jete dhe aq e keqe dhe dicka qe duket shume e mire ka shume gjasa te mos jete aq e mire.27.Meso nga bota dhe zbato ne vendin tend28.Shoqe e mire eshte ajo qe ndan dhimbjen tende, por edhe me e mire eshte ajo qe ndan gezimin tend.29.Mos i bazo ndjenjat e tua te askush. Mos lejo dike as te merzise pa fund e as te te lumturoje pa fund.30.Jeta eshte e padrejte, thjeshte disa jane me me shume fat.31.Mos e bazo lumturine tende te pamja, por te veprat e tua.

32.Ne jete duhet te jesh i pergatitur per gjithçka, gjithcka ne plot kuptimin e fjales.33. Ti je ajo cka ti beson per veten dhe jo ajo ca te tjeret mendojne per ty.34. Te qenurit e bukur eshte si te kesh nje talent, shfrytezojeni ate sa me mire per te realizuar veprat qe enderroni te arrini.35.Mos e shaj dike deri ne ate pike sa nuk e mburr dot me dhe mos e mburr dike deri ne ate pike sa nuk e shan dot me.36.Mesoni sa me shume receta gatimi nga gjyshet tuaja sa kohe i keni ne jete. Ashtu do i kujtoni edhe me shume.37.Zgjidheni shokun e jetes, vetem kur te jeni ne kembet tuaja ekonomikisht.38.Lufta me kuptimplote ne jete eshte ajo per te verteten.39.Shendeti mund te mos jete gjithcka, por pa shendetin nuk kemi asgje.

40.Perpara se te zgjidhni njeriun e jetes shikoni mire familjen e tij, a eshte ajo familja qe ti enderron te krijosh?41.Mesojini femijeve te jene te ndershem dhe te drejte.42.Ne nje konflikt, gjeja me e lehte eshte te fajesosh palen tjeter dhe me e veshtira, por njekohesisht me frytdhenesja, te reflektosh edhe kur mendon se ke plotesisht te drejte. Gjithmone do gjesh dicka qe mund ta kishe bere me mire.43.Puna dhe familja jane dy gjerat me te rendesishme ne jete.44.Dashuria per natyren eshte dashuri per Zotin.45.Dashuria fiton gjithmone ne fund prandaj eshte investim i sigurt.

