Diddy paditet përsëri për trafikim se*sual, kësaj radhe nga ish-ylli i filmave për të rritur

Sean “Diddy” Combs është përsëri në mes të polemikave pasi disa akuza të reja e përshkruajnë atë si një trafikant seksi. Ish-ylli i pornos, Adria English, shpjegon se si u detyrua të kryente akte seksuale me disa nga të ftuarit e tij në festat e tij të njohura, sipas padisë që ajo ka bërë.

TMZ mori dokumentet e padisë, ku thuhej se English u takua me Diddy-n rreth vitit 2004, kur i dashuri i saj në atë kohë ishte në audicion për një koncert për Sean John. Sjellja e Diddy filloi të bëhej e çuditshme që në fillim. Gjërat filluan të bëheshin të çuditshme pasi i dashuri i saj u detyrua të kryente seks oral me Diddy-n nëse donte të siguronte punën. Me sa duket, e njëjta gjë ka ndodhur edhe me një model tjetër. Të dy refuzuan. Për habinë e tyre erdhi një tjetër ofertë. Bashkëpunëtori i Diddy-t donte që Eglish të performonte si kërcimtare në festën e tyre të ardhshme në Hamptons.

Këtë herë ata ranë dakord dhe ajo punoi për të gjatë fundjavës së Ditës së Punës në vitin 2004. Dokumentet në të cilat TMZ kishte akses përfshinin foto të saj në këtë ngjarje. Që nga ajo ngjarje, Adria performoi në festa të tjera ku pretendon se i është kërkuar të konsumojë alkool dhe substanca të tjera si ekstazi. Pjesë e punës ishte edhe flirtimi me të ftuarit.

Sipas padisë, të paraqitur nga avokatët Ariel Mitchell-Kidd, Esq. dhe Steven Metcalf, Esq., ajo kishte kryer “marrëdhënie seksuale të detyruar” me të dhe iu pagua 1000 dollarë shtesë mbi pagesën e saj të zakonshme.

Që nga ai moment i tmerrshëm, situata e saj u përkeqësua dhe u sulmua seksualisht në festat e tjera të Diddy-t.

Një grua e quajtur Tamiko Thomas gjithashtu shfaqet në padi. Ajo akuzohet për lehtësimin e operacionit të trafikimit, duke e krahasuar me Ghislaine Maxwell.

Në vitin 2009, ajo mundi të arratisej dhe u kthye në Kaliforni.

Adria deklaron se ka pësuar trauma emocionale, duke përfshirë probleme intimiteti dhe kujtime të dhimbshme, si pasojë e trafikimit seksual.

Ajo ka paditur Diddy-n, Bad Boy Entertainment, Tamiko Thomas, “Jacob the Jeweler” dhe të tjerë