Detaji që “bashkon” të dashurën e re të Robert Berishës me Nora Istrefin (FOTO LAJM)

Robert Berisha ka qenë në qendër të vëmendjes kohët e fundit pasi pranoi se është në një lidhje dashurie me modelen, Laureta Maqedonci. Këngëtari hodhi pas krahëve ndarjen nga Nora Istrefi me të cilën ka dhe një vajzë. Në një intervistë, këngëtari tha se janë bërë për njëri-tjetrin.

“Kurrë nuk kam besuar në horoskop por kemi qëlluar dy ditë, ajo është me 26 janar unë me 28 janar. Tani po i besoj jemi tipa të njëjtë, muhabeti po na shkon mirë. Jemi bërë për njëri tjetrin definitivisht”, u shpreh ai. Mirëpo, së fundmi është vënë re një detaj që e lidh modelen me Norën.

Laureta ka një tatuazh të njëjtë, një pistoletë, sikurse Nora në krahun e majtë.