“Dedikim Hannah Montana-s”/ Miley Cyrus nderohet me çmimin e rëndësishëm nga Disney

Miley Cyrus, e cila u bë e famshme si personazhi i “Hannah Montana” në Disney Channel është nderuar me statusin e “Disney Legend”. Përpara publikut me 12 mijë persona,, Miley mbajti një fjalim emocionues ku nuk mund t’i fshihte lotët, teksa falenderonte fansat e saj që e bënë ëndrrën e saj realitet, shkruajnë mediat e huaja.

Cyrus tha se pak nga gjithçka ka ndryshuar që kur ajo xhiroi skenat e saj të para si adoleshente duke bërë një jetë të dyfishtë si një yll i famshëm pop por në të njëjtën kohë asgjë nuk ka ndryshuar fare.

“Unë qëndroj këtu ende krenare që kam qenë Hannah Montana,” tha 31-vjeçarja.

“Ky çmim i dedikohet Hanës dhe të gjithë fansave të saj të mrekullueshëm, besnikë dhe të gjithëve që e kanë bërë ëndrrën time realitet.”

“Për të cituar vetë legjendën, This Is The Life”, vazhdoi ajo, duke iu referuar këngës së Hannah Montana të vitit 2006, e cila u shfaq në shfaqje.

Gjatë fjalimit të saj, Cyrus bëri një referencë për thashethemet se fëmijët e Disney janë krijuar në zyrën e Disney në Kaliforni.

“Unë definitivisht nuk u krijua në një laborator,” tha ajo me shaka.