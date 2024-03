Debat i rëndë mes Eglës dhe Rikes: Mos e hap gojën kur nuk e mban

Egla dhe Rikja kanë debatuar ashpër ditën e sotme duke bërë që kjo e fundit të shpërthej në lot.

Pjesë nga debati:

Egla: Po na shqepet Rikja, kujdes! Mos e hap gojën kur nuk e mban, mbylle, mos e shqep, o e shqepme

Rike: Ti ke nevojë për psikiatër

Egla: Mos e hap gojën kur nuk mban dot! More vesh, e bone me Meritonin. Ça do mi o e shqepme, o 40 vjeçare gru e shqepme. E ke bo me mu dhe prap po e krun me mu. Bo si naive syrrati yt.

Rike (Qan) Më thotë e shqepme, nuk i bëra asgjë! Thjesht i thash je egoiste për pasqyrën

Erjoa: O rike mos ja bëj qefin

Rike: Nuk ja kthej dot si dua unë se kam edukatën time. Nuk jam niveli i saj. I thash që je për psikiatri nuk je normale

Egla: Nuk do merrem unë me fytyrën e saj, me b*thën e saj a ku di unë se çfarë. Është kaq e ulët sa të më tregojë mua..duhet të mësojë të mbajë përgjegjësi për ato që nxjerr nga goja. Mos më qaj, mba përgjegjësi për çfarë flet

Françeska: Ti Egla je bullizuese! Kur sheh një femër të lumtur, ti je femër e ulët në gradën zh. Kur të vish në nivelin e vipave që janë në këtë shtëpi atëherë fol. Looser femër.