Dalja e fundit mori gjithë vëmendjen, por me siguri ju ka shpëtuar ky ndryshim i Meghan Markle në pamje

Meghan Markle shoqëroi bashkëshortin e saj Princin Harry në udhëtimin e tij në Nju Jork.

Dukesha e Sussex ishte si gjithmonë shumë elegante, por fansat e saj i dalluan ndryshimin që ajo ka bërë në look-un e saj.

Meghan ka gjithmonë vetulla me kënd shumë të mirë që nuk janë as shumë të holla dhe as shumë të plota. Por këtë herë duket se kanë qenë më të trasha dhe më të plota.

“Stili i ri i vetullave të Meghan është shumë i ndryshëm nga pamja e saj e mëparshme”, tha Sian, themeluesja e qendrës së kozmetikës së përhershme Sian Dellar. “Tani ato kanë një formë shumë më të drejtë, një kënd më të vogël dhe përfundimi i tyre është pak më i gjatë. Ato na kujtojnë vetullat e Audrey Hepburn. I madh dhe plot.”

“Vetullat e modeluara janë padyshim më rinore pasi ato më të holla dhe më të rralla lidhen me plakjen”, thotë Sian. “Në fakt, sa më të pasur të jenë, aq më shumë e hollojnë fytyrën dhe e bëjnë mjekrën të duket më e gjatë”.