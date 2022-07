Dalja e Cllevios nga burgu rindez ashpër sherrin, Noizy bën akuzën e fortë: Ke përdhunuar minorenen

Pas përleshjes fizike, vijon në distancë sherri mes Noizyt dhe Cllevios (Kleviol Ahmetaj). Ndonëse ky i fundit doli nga burgu dhe i kërkoi përballje reperit, vijoi sërish me ironinë në rrjetet sociale.

“Kujtoni se kam frikë ngaqë më gjuajti ai? Nuk më ka dhënë popullaritet fare, se nuk ngrihem nga ata unë. Nuk shkova atje për grushta unë. Të më thoshte pederasti që mos të shkoja, por as po, as jo nuk tha. Ti je shumë i fortë, të kam thënë. Tani si është historia, po të bëj këtë sfidë, kam bërë ca ushtrime. Më shiko mirë, zgjedhe ditën, vendin, diku larg që të mos kesh lepurusha pas teje”, tha ai. “Kurse ty Crax, a e di çfarë do të bëj, ke dhjetë ditë kohë”, vijoi Cllevio më tej duke kërcënuar edhe DJ e Noizyt.

Por pas këtij reagimi erdhi një kundërpërgjigje e ashpër nga Noizy. Ai solli në vëmendje një rast të arrestimit të Cllevios në 2014-ën, ku asokohe u akuzua për pedofili, më saktësisht dhunimin e një vajze 13-vjeçare në atë kohë.

“Po te drejtohem me Emrin PEDOFIL,

Se kshu je ti, nje I forte, nje gango I vertet, qe paske perdhunuar nje vajze te vogel 13 vjec,

Mjafton të shkruani Emrin e plote të ktij gangos dhe të dalin gjith gangsterrlliqet qe paska Bo ky gango, nje nder kto paska perdhunuar dhe nje 13 vjecare të shkrete në lushnje, nuk e di se kush jane prinderit e asaj të shkretes por une te kisha vra në vend o gango, a e din për cfar me vjen keq? Jo për ty se ti e ke zgjedh rrugen tate, por per gjith Ata qe te vijn nga mbrapa ty dhe qe del neper live e të mbeshtesin ty a thu se je tu Bo naj heroizem, jam I sigurt qe kto nuk ta din historin tate te nje perdhunusi, a e din ti qe ajo eshte motra dikujt vajza dikujt mbesa e dikujt, uroj qe kto njerzit qe të vijn nga mbrapa ty, dhe kto qe të nxisin ty, ta kthejn pak thiken nga ana vet, po sikur te ishte kjo vajza tyre, motra apo mbesa, Cfar do kishin bo me ty? Ti je per te ardhur keq se nje dite do te kthehen te gjitha, nje dite do japesh pergjigje për të gjitha, ti je kokrra idiotit dhe për kte mban vendin e pare, intrigant I lig, por une nuk bie në nivelin tat Edhe Pse ti ke shume qef, une nuk te Bej shok dhe Pse ti ke shume qef, une nuk dua tme kerkosh falje per asgje, skam nevoj. une nuk kam shoke perdhunusa. Une po te kerkoj nje gje nga ti Pedofil, dhe po ta them publikisht kete here, me li rehat mos me permend as per mire e as per keq, as mua as familjen time e as shoket e mi, mos e merr për presion Merre si keshill. Ti uroj gjithe te mirat në rrugen tende”, shkroi Noizy.