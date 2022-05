Dalin pamjet nga provat e para, Ronela Hajati gati të elektrizojë skenën e Eurovision-it (VIDEO)

Ronela Hajati ka udhëtuar drejt Italisë për t’u përgatitur për Eurovision 2022. Ronela do të haprë gjysmëfinalen e parë me këngën e saj Sekret, ndaj është e para që ka nisur provat në Torino. Organizatorët e festivalit kanë ndarë imazhet e para nga performanca e saj.

Ronela duket e mahnitshme me bikini të zeza dhe me pjesë tyli te këmbët. Ndërsa veshjen e ka kombinuar me një palë çizme të zeza, Ronela shfaqet me flokë rozë. Katër kërcimtarë meshkujt gjysmë të zhveshur dhe një femër interpretojnë pranë saj.

Duket se Eonela do të bëjë një hapje të shkëlqyer më 10 Maj. Gjatë intervistave që ka dhënë, Ronela ka premtuar se do të dhurojë një performancë që do të mbahet mend gjatë.