Dalin fotot nga përgatitjet, zbulohet vendi se ku do të bëjnë celebrimin e martesës Kiara me Luizin (FOTO LAJM)

Nesër mbrëma do të mbahet finalja e madhe e ”Big Brother Albania Vip 2” dhe po pritet me shumë emocione në lidhje me surprizat që do të ketë për 4 finalistët: Luizin, Efin, Dean dhe Kristin.

Sa i përket këngëtarit shkodran, supriza kryesore për të është konfirmuar si nga ana e produksionit, pasi natën finale ai do të martohet edhe zyrtarisht me Kiara Titon ku do të zhvillohet ceremonia e celebrimit.

Në rrjete sociale është ”zbuluar” dhe vendi se ku do të mbahet ceremonia e celebrimit. Është pikërisht Bashkia e Tiranës, ku nesër mbrëma do të kthehet në një ambient magjik për çiftin e vetëm të BB Vip 2 që do të martohen.

Ata do të kurorëzohen zyrtarisht burrë e grua nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.