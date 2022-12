Çun Lajçi dhe partnerja e tij kërcënohen me thikë nga i biri? Reagon aktori: Djali ishte i dehur

Pak orë më parë në media u përhap lajmi se aktori Çun Lajçi dhe gruaja e tij kaluan një dramë familjare duke u bërë viktima të dhunës në familje.

Mediat dhe policia konfirmuan se djali i familjes ka kanosur me thikë nga djali i tyre 38 vjeçar, i cili më pas ka plagosur dhe veten duke marrë lëndime në trup.

Por pas këtyre zërave ka ardhur reagimi i parë i aktorit Çun Lajçi. Aktori mohon deklaratat e mediave dhe shprehet se i biri ishte në gjendje të dehur e si pasojë ka çarë dorën nga gotat e thyera.

Reagimi i plotë:

Kundërpërgjigje

—portaleve që për nji cent e therka njeriun!

Por edhe policisë që shumë naive qenka n’deklarata!

E vërteta asht se djali ishte i dehur! I kishte thye gotat me dorë dhe i rridhte gjak. Unë e thirra policinë që t’merret me rastin, tue u frigua mos po me sulmon mua,apo mos po e sulmon dikend, (se i dehur duel nga banesa)!

Tani:

Si ka mundësi që për nji cent ma shumë tentoni ta shkatërroni nji familje tue i shtrembnue t’vërtetat?!

Apo, doni të shfryheni për guximin tim të fjalës (t’vërtetës) që vret.

Djali asht i imi e alkoholi asht i shtetit e shoqnia qenka gota që vret!

Faleminderit që brengoseni, (në prag të 18 dhetorit, n’ditëlindjen e 77-të), por djali asht i imi, i mirë i keq ky që asht dhe me asgja n’botë s’e ndrroj!

Kaq!