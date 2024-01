Çmendet inteligjenca artificiale! Foto të rreme pornografike të Taylor Swift mbushin rrjetin, këngëtarja nuk është e vetmja viktimë

Të flasësh vazhdimisht për rreziqet e fshehura pas mjeteve të inteligjencës artificiale nuk ka më kuptim: Rreziqet nuk janë më në teori , por mund të pushtojnë një platformë të tërë rrjetesh sociale.

Javën e kaluar, X, i njohur më parë si Twitter, u vërshuan nga fotot nudo, false të këngëtares Taylor Swift , të krijuara me ndihmën e inteligjencës artificiale. Në fakt, burimi i tyre ende nuk dihet.

Edhe nëse tani kemi mësuar, deri diku, të bëjmë dallimin midis asaj që është reale dhe asaj që është deepfake, gjithmonë do të ketë nga ata që do të shfrytëzojnë rastin për të nënçmuar dikë, publik apo jo, duke e lënë viktimën me një traumë që do ta ndjekë. për një kohë të gjatë, veçanërisht për sa kohë që shteti nuk kujdeset për mbrojtje efektive nga situata të tilla.

Pak kohë më parë edhe aktorja Xochitl Gomez zbuloi se kishte foto të tilla të saj në X dhe madje nuk arriti ta bindë mediumin për t’i hequr ato.

Ajo është shtatëmbëdhjetë vjeç . Se si funksionon X ose ndonjë platformë e mediave sociale për shkak të pronarit të saj është një histori tjetër, por çështja kryesore është, përsëri, pse nuk ka legjislacion specifik që zbatohet drejtpërdrejt.

Çdokush mund të bjerë viktimë e kësaj lloj teknologjie dhe të shohë fytyrën ose trupin e tij në materiale pornografike, megjithatë 99% e viktimave të saj sipas Sensity AI janë gra.