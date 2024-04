Çiljeta për motrat e vëllezërit e Fernandos: “I ati ka pasur 4 gra në jetë”

Si kurrë më parë Elsa dhe Çiljeta, dy konkurrente të formatit ‘Ferma VIP’ janë rrëfyer ditën e sotme për fëmijët dhe ish-partnerët e tyre.

Çiljeta ka folur për herë të parë për babain e djalit të saj. Ajo është se ai ka pasur 4 gra në jetën e tij dhe ka fëmijë të tjerë.

“Mezi pres t’i mbledh këtë verë motrat dhe vëllezërit e Fernandos. Do të marr një shtëpi të madhe me qera për të mbledhur të gjithë. Babai i Fernandos ka pasur 4 gra të rëndësishme në jetën e tij me të cilat ka bërë fëmijë”, ka rrëfyer Çiljeta.