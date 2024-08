Chiara Ferragni në lidhje të re dashurie? Fotot që po ‘trazojnë’ rrjetin

Fotot e Chiara Ferragni dhe Silvio Campara së bashku në plazh po shpërndahen masivisht në rrjet. Pas gjithë zërave që qarkulluan për flirtin mes influencueses dhe menaxherit të sektorit të këpucëve, revista e përjavshme “Chi” publikoi pamjet nga takimit i tyre në Forte Dei Marmi.

Kujtojmë se tani, Chiara ndodhet me pushime në Greqi me fëmijët e saj Leone dhe Vittoria, nënën Marina Di Guardo, motrën Francesca Ferragni me bashkëshortin Riccardo Nicoletti dhe Edoardo-n e vogël.

Chiara Ferragni po ashtu është përfolur për romancë me Andrea Bisciotti. Edhe me ortopedin, ajo u takua në breg të detit në Forte dei Marmi.