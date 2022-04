Chiara Ferragni është perfekte? Blogerja publikon për herë të parë pasigurinë e saj më të madhe

Pas stresit dhe emocioneve të forta të shkaktuara nga problemi shëndetësor i bashkëshortit të saj Fedez, Chiara Ferragni ka treguar se i kanë dalë puçrra në fytyrë, ndërsa ka edhe skuqje në fytyrë.

Me një postim në Instagram ajo ka befasuar të gjithë fansat e saj të cilët kanë kuptuar se edhe bukuroshja Fedez vuan nga papërsosmëritë dhe ka ditë të këqija. Duke folur ndërkohë që ishte me pizhama Vichy ajo tregoi se ka përjetuar një skuqje në lëkurë ndoshta për shkak të stresit dhe frikës së javëve të fundit, me bashkëshortin e saj i cili bëri një operacion urgjent për një tumor të rrallë neuroendokrin të pankreasit.

Chiara shpjegoi se shpërthimi i akneve është për shkak të një përzierjeje problemesh hormonale dhe lodhjes fizike dhe mendore. “Çdo situatë që jetojmë, më pas e përpunojmë në lëkurën tonë”, shkruan Ferragni.

Skuqja epidermale në zonën e mjekrësi iu shfaq në të vërtetë ditën që Fedez del nga spitali, por puçrrat janë në fakt një problem historik për të.

Në verën e vitit 2018 ai shpjegoi se nuk kishte pasur kurrë lëkurë perfekte dhe se kishte vuajtur shumë në të kaluarën nga papërsosmëritë që vinin nga kjo gjendje. Tani ajo i është rikthyer problemit duke u thelluar edhe më tej: “Mund të kisha shmangur të flisja dhe ta tregoja, por më pas mendova pse jo? Duhet të fillojmë të normalizojmë papërsosmëritë. Që në adoleshencë, pasiguria ime më e madhe fizike vjen nga lëkura ime. Gjithmonë kam vuajtur nga puçrrat dhe aknet dhe ideja për t’i treguar ato më ka mërzitur shumë. Më pas ajo shpjegon se situata është përmirësuar në gjashtë vitet e fundit falë ekuilibrit hormonal me kurën natyrale me bazë inositol.

Por lodhja dhe emocionet mund të shkaktojnë ende probleme aknesh. Teksa tregon skuqjen, ajo shpjegon: E shihni? Askush nuk eshte perfekt.