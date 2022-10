Çfarë ndodhi në prapaskenë me Borën? Produksioni përzë Donald Veshajn nga “Dancing With The Stars” (VIDEO)

Ka nisur mbrëmjen e djeshme puntata e parë e “Dancing With The Stars”, ku Bora Zemani e hapi spektaklin me një kërcim së bashku me trupën e baletit. Gjithashtu, dhe performancat e konkurrentëve u komentuan në përgjithësi pozitivisht nga anëtarët e jurisë.

Por kush është personi që nuk i ndahet Borës madje as në prapaskenën e spektaklit të kërcimit? Pikërisht Donaldi!

Ai ka publikuar disa story në Instagram, ku shihet Bora teksa lexon skaletën. “Je yll”, shkruan Donaldi në videon e publikuar.

Por pas këtyre videove, ku duket se aktori ka “bezdisur” partneren e tij, produksioni e ka larguar nga prapaskena.

“Okej, më nxorrën jashtë”, shkruan vetë aktori në Instagramin e tij./albeu.com/