Ç’farë ndodhi? Klaudia Pepa ndan lajmin e trishtë: Nuk mund të kërcej dhe të stërvitem…

Balerina Klaudia Pepa e ka nisur ditën e sotme me një lajm disi të trishtë. Ndryshe nga postimet e bukura dhe të kuruara që jemi mësuar të shohim në Instagram, ajo ka publikuar nëj foto ku fytyra e asaj është mbushur me akne dhe është acaruara.

Klaudia thotë se kjo vjen si pasojë e një periudhe mjaft të ngarkuara dhe me stres. Prandaj ajo ka marrë një vendim. Nuk do të kërcejë e as të stërvitet për disa muaj./albeu.com/

Postimi i Klaudia Pepës:

Jam pak e trishtuar😿

Të zgjohem dhe ta shoh veten kështu nuk më bën të ndihem e sigurt.

Ndoshta ky shpërthim vjen nga një periudhë e vështirë dhe stresuese. Më duhet të ndalem për pak kohë që të shëroj gjurin.

Nuk mund të kërcej dhe të stërvitem për disa muaj.

Në këtë periudhë jam në një program televiziv dhe fatkeqësisht më duhet të paraqitem para kamerës e pasigurt dhe e frikësuar.

Ndoshta shumë punë, udhëtimet… ushqimi.

Doja ta ndaja edhe këtë moment me ju… që nuk është aq i bukur sa të gjitha postimet e mia.