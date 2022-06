Çfarë ndodhi? Ilir Shaqiri nuk mban më, shpërthen në ofendime ndaj Tan Bramës (FOTO LAJM)

Ilir Shaqiri dhe Tan Brama janë përplasur virtualisht pas një deklarate që ky i fundit bëri disa ditë më parë, ku theksoi se balerini e kontaktonte vetëm për interes. Ky koment solli reagimin e fituesit të “Big Brother VIP”, i cili tha se ishte ziliqar.

“Nuk kam pasur kontakte, e lamë të takoheshim por nuk ndodhi. Më binte telefoni nga ai vetëm për interes, i duheshin balerinë, as nuk pyeste si e ke familjen dhe ja thashë që ti nuk pyet njëherë. Me të tjerët dilte ai me Tanin jo, megjithatë jeta vazhdon.”, tha Brama.

Një ditë më parë, duke komentuar këtë ngjarje, Iliri tha: “Unë nuk njoh asnjë mik që nuk flet mirë për Ilirin. Problemi është që shyqyr që po shprehet tani sepse një ditë që qëndroi aty nuk lidhi as 21 fjalë. Kështu që teorikisht i ka ardhur momenti pas katër muajve që të thotë atë kusurin e 21 fjalëve që la aty dhe kaq.

Njerëzit kujtojnë se kur i bëjnë reklamë vetes ulin Ilirin. Absolutisht jo! Nuk ulin Ilirin por veten. Ndërsa u duk sikur gjithçka ishte mbyllur, ka qenë së fundmi Brama i cili ka publikuar bisedën e zhvilluar me Ilirin. “Po k**i po”, i ka shkruar balerini.

“Tani ia ka kthyer: Deri diku mendoja se ndoshta kisha gabuar, dhe ti me pjekurinë tënde do t’i jepje një zgjidhje më kreative situatës. Jo vetëm që nuk kam gabuar, po qenke më rëndë nga çfarë kisha menduar.”, ia ka kthyer Brama.