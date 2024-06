Çfarë ndodhi? E ftuara i kthehet moderatorit: S’i nuk të vjen turp…

Çdo mbrëmje emisioni “Top Arena”, ka të ftuar specialë personazhe VIP të fushave të ndryshme. Mbrëmjen e djeshme, ishte radha e fitueses së edicionit të dytë të “She’s on Top”, Ina Pashollari.

E teksa Edi Manushi po bënte prezantimin e saj, ai nuk mbante mend se cilin edicion Ina ka fituar.

E në momentin që Pashollari u fut në studio, iu kthye Manushit:

Pjesë nga biseda:

Manushi: Ajo ka fituar “She’s on Top”, 2 apo 3 do m’a thotë kur të vijë këtu se nuk e mbaj mend. Ina Pashollari. Kë “She’s on Top” ke fituar?

Ina: “Të dytin dhe si nuk të vjen turp”.

Manushi: Si e ke atë zbritjen njësoj si… Nuk i ke hequr ato…

Ina: “Normale, këto janë zakone të vjetra”.

Manushi: Po pse je bërë kështu se revolucionare franceze me këto flokë? A duket si te filmat partizanë-francezë, ça është ky modeli?

Ina: “Duhet të rrish më shumë në internet se këto janë modele trend tani”.