Çfarë ndodhi? Don Xhoni ndalohet nga policia në Holland

Don Xhoni është padiskutim një nga reperët më të përfolur të momentit. Vetëm pak kohë nga nisja e karrierës së tij dhe ai ka arritur të fitojë zemrat e ndjekësve. Këngët e tij numërojnë miliona klikime duke e bërë kështu reperin shumë të pëlqyer nga ndjekësit.

Ditën e djeshme Don Xhoni ndodhej në Hollandë dhe është ndalur nga policia dhe arsyeja ende nuk dihet.

Kështu ka lënë të kuptohet me anë të një postimi në Instagram, ku shihet makina me të cilën ai dhe vëllai i tij po qarkullonin dhe makina e policisë së bashku me policët.