“Çfarë femre ka bo nana”, Atdheu nuk i reziston postimit të Arjolës, merr gjithë vëmendjen me komentin (FOTO LAJM)

Arjola ka postuar në Instagram disa foto të sajat, ku shfaqet me kapele dhe shumë trendy.

“Shif çfarë femre ka bo nana”, ka shkruar ajo krahas fotove, të cilat janë pëlqyer shumë.

Shumë është pëlqyer kjo fot edhe nga Atdheu, ish-konkurrenti i “Përputhen” I cili ka marrë vëmendjen me komentin e tij.

“Te ka bo nona me katalog avash avash tu i zgjedh ma te mirat e mundshme per ty”, shkruan Atdheu duke hapur edhe njëherë “librin” me dyshime për marrëdhënien e tyre./albeu.com/