Çfarë bëri fituesi i BB VIP? Policia shkon të arrestojë Ilir Shaqirin, ja si ia hodhi balerini

Ilir Shaqiri është rikthyer ndjeshëm në vëmendjen e publikut shqiptar me pjesmarrjen e tij në “Big Brother VIP”. Ai doli me fitore nga reality shoë dhe që prej atëherë duket se po qëndron më shumë në vendlindje se në Itali ku është shpërngulur prej vitesh dhe ka krujuar familjen.

Iliri është gjithashtu shumë aktiv në rrjetet sociale ku tregon një pjesë të mirë nga përdtshmëria dhe projektet e ardhshme.

Por një InstaStory i fundit ka habitur rrjetin. Balerini ka bërë një foto me disa policë ku tregon se ia ka hedhur më një foto.

“Kur vijë me të arrestu dhe ja hudh me 1 foto”, shkruan Iliri, me siguri është në kuadër të shakasë./albeu.com/