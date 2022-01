Celine Dion ka anuluar turneun e saj në Amerikën Veriore, për shkak të problemeve shëndetësor.

Që nga viti i kaluar është përballur me sëmundje të muskujve ndërsa shërimi po i zgjat më shumë se sa mendonte.

Me 9 mars do ta mbante turneun botëror, por që koncerti është anuluar dhe biletat do të rimbursohen.

Përmes një postimi në Instagram ajo u kërkoi falje fansave duke shpresuar që do të shihen në turneun e radhës.