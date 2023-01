Butrint Imeri? Eduart Grishaj zbulon planin e produksionit: Kush hyn të shtunën në Big Brother Vip

Butrint Imeri (ish-i dashuri i Kiara Titos) në “Big Brother VIP Albania”? Po, jo, ndoshta. Nuk e dimë. Gjithë çfarë dimë është se shumë shpejt do të futen dy konkurrentë të fortë

I ftuar mëngjesin e sotëm në “Wake up”, regjisori Eduart Grishaj u pyet nëse “vazhdojnë rekrutimet” për reality show-n.

“Do hyjnë të rinj. A hyn kush? [sepse nuk e dëgjoi pyetjen ‘A hyn Butrinti?’] *nuk përgjigjet* Do hyjnë dhe dy shumë shpejt. Do ketë edhe hyrje të tjera, nuk është se [do ndalojnë]. Dy shumë të fortë dhe interesantë janë gati.”

Që prej javës së kaluar, nisur nga postimet e Butrint Imerit në rrjetet e tij sociale, të gjithë menduan se ai do të surprizonte Kiara Titon në shtëpinë e “Big Brother Vip Albania”. Mirëpo të martën që lamë pas, Butrinti nuk hyri në shtëpinë më të famshme në Shqipëri duke bërë që të nisnin edhe një herë aludimet.

Mbrëmë artisti ka postuar një tjetër Instastory, ku shkruante se surpriza që po kërkojmë të gjithë, do të realizohet të shtunën. Kujtojmë që të shtunën është spektakli i BBV dhe përsëri të gjitha indiciet na lidhen më Kiarën.

Por në një tjetër video të postuar në Instastory, Butrinti ka ironizuar të gjitha lajmet që kanë qarkulluar për të gjatë këtyre ditëve. Teksa ka postuar një video ku shihet duke u argëtuar, në një vend të mbuluar nga dëbora, ai e ka shoqëruar me mbishkrimin:

“Gojët e liga: Butrinti në Tiranë. Ndërkohë Butrinti:”, duke mohuar kështu që gjatë kësaj jave ka qenë i pranishëm në kryeqytet.Gjithsesi Butrint, ne po presim deri të shtunën për të zgjidhur këtë gjegjëzë.