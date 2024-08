Britney Spears reagon për versionin e ‘përditësuar’ të fustanit të saj

Vetëm pak ditë më parë Blake Lively e solli sërish në qendër të vëmendjes fustanin e Britney Spears të veshur në vitin 2002!

Lively, 36 vjeç, u bë pjesë e titujve kryesorë të martën, më 6 gusht, pasi mori pjesë në premierën e filmit të saj të fundit, It Ends with Us , në qytetin e Nju Jorkut , me një fustan të vjetër Versace që këngëtarja e “Circus”, 42 vjeçe, e veshi në 2002.

“Është fustani aktual i Britney,” tha Lively ekskluzivisht për PEOPLE në këtë ngjarje. Me lulet e saj shumëngjyrëshe dhe të zbukuruara rreth belit, fustani ishte zgjedhja perfekte për veshjen me temë lulesh që Lively ka bërë për turneun e shtypit “It Ends with Us” – një shenjë për personazhin e saj, Lily Bloom, e cila zotëron një dyqan lulesh.

Ditë më vonë, ylli i popit u duk se pranoi nderimin elegant të Lively. Në një postim në Instagram të shpërndarë të shtunën, më 10 gusht, këngëtarja veshi një fustan të ngjashëm me shkëlqim, megjithëse shumë më të shkurtër, të cilin ajo e deklaroi si një “VERSION I PËRDITËSUAR i fustanit tim VERSACE 2002 !!!”, teksa duket tepër e lumtur ndërkohë që shfaqet duke treguar minifustanin e saj.