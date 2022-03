Bora Zemanit i humb durimi, i kthehet si asnjëherë më parë ndjekëses që e kritikoi (FOTO LAJM)

Padyshim, që Bora Zemani ka qenë personazhi më i komentuar në mediat rozë në fund vitin e 2021 dhe në fillim vitin e 2022.

Në krahasim me të gjitha situatat që i kanë ndodhur dhe me të gjitha reagimet që ka marrë, komentet e Borës për gjerat private kanë qenë shumë të rralla, për mos të thënë fare.

Moderatorja ka marrë një përkrahje shumë të madhe nga publiku përsa i përket trekëndëshit të dashurisë mes saj, Donaldit dhe Beatrixës. Por komentet negatve dhe ndjekës që nuk e përkrahin nuk mbeten pas.

Së fundmi, moderatorja ka postuar një video bashkë me djalin e saj, Arborin, të cilin e kishte dërguar në kursin e notit. Por një koment që ka lënë një ndjekëse e saj duket se i ka humbur si rralle here durimin moderatores. Ajo e kritikon që shfaqet me make-up në pishinë.