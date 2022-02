Bora Zemani e dogji për Shën Valentin, ja me kë festoi (FOTO LAJM)

Nuk është e thënë që Shën Valentinin ta festoni vetëm me partnerin/partneren por për këdo që ju mbush me dashuri. Bora Zemani e vërtetoi këtë dhe mbrëmjen e kaluar festoi vetëm me mikeshat.

Me anë të disa fotografive në Instagram, Bora shfaqet shumë e lumtur pranë shoqeve dhe tregon se ato ishin Shën Valentini i saj.

Në foto moderatorja shfaqet e veshur shumë elegante me një kostum të bardhë e flokët e kapur.