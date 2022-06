Bora Zemani do të prezatojë spektaklin e madh? Moderatorja e famshme që përflitet se do marrë “Përputhen”

Pas dy sezoneve Bora Zemani është larguar nga roli i prezantueses së “Përputhen”. Siç po flitet moderatorja do ta marrë një tjetër emision që nis së shpejti në “Top Channel”, “Dancing with the stars”.

Ndërsa po ashtu po flitet se vendin e saj në “Për’puthen” do ta zërë Dojna Mema, e cila momentalisht është në pritje të ëmbël.

Të dyja lajmet mbesin në kuadrin e thashethemeve pasi deri tani nuk ka asgjë të konfirmuar nga asnjëra prej vajzave të ekranit.