Bora dhe Donaldi bashkë edhe në ekran, por Beatrix do t’i konkurrojë në emisionin rival? (FOTO LAJM)

Me nisjen e sezonit të ri televiziv, të shumta janë edhe ndryshimet dhe shfaqejt e personazheve të ndryshme në ekrane. Deri tani shumë bujë kanë bërë spektaklet e kërcimit të cilat do të shfaqen në televizione konkurrente.

“Dancing with the stars” në Top Channel dhe “Dancing with me” në Tv Klan. Për të parin është konfirmuar se moderatorja është Bora Zemani, por përfilet se ajo do të moderojë krah partnerit të saj, Donaldit.

Ndërkohë Alekta Vejsiu ka ngritur dyshimet se Beatrix mund të jetë konkurrente në “Dancing ëith me” pasi ka publikuar një video të saj dhe

Ilir Shaqirit teksa kërcejnë brenda shtëpisë së "BB VIP" ku fansat i kërkojnë që ajo të jetë pjesëmarrëse.