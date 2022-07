Blendi Fevziu tregon si asnjëherë momentin më të vështirë të jetës: Babai më tha kujdesu për nënën dhe motrën

Prej dekadash nuk i ndahet ekranit, por të rralla janë intervistat ku Blendi Fevizu flet për jetën e tij dhe përvojat persoanle. Por Fevziu ka treguar një nga momentet më të vështira të jetës së tij, që i ka ndodhur kur ka qenë 11 vjeç. Në një intervistë në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, Fevziu tha se ka qenë 11 vjeç kur i ati kishte bërë bisedën e parë serioze me të.

Ai tregon se i ati i kishte rrëfyer se mund të arrestohej në atë kohë dhe se duhet të kishte parasysh që të kujdesej për të ëmën dhe për të motrën.

“Mbaj mend një moment. Duhet të kem qenë 11 vjeç. Im atë më tha do të dalim pak bashkë. Kur të thotë babai hajde dalim, prindërit atëherë ishin shumë të rëndë. Po ecnim në një rrugë të errët dhe kisha idenë do të përfundonim te akulloret. Ai më tha, do të them një gjë, me ton serioz. Më tha, ka mundësi të më arrestojnë, mund të kem probleme, kanë arrestuar një mikun tim. Ti duhet të kujdesesh për mamin dhe për motrën. Motra ishte katër vjeç. Unë në atë moment, befas, e mora me dramacitet të madh, me idenë mua do të më ngelet shtëpia. Mendova, duhet të mendoj për shtëpinë, si do të zgjidhja unë problemin. Mu duk si përgjegjësi. Kur e mendoj sot, t’i them unë vajzës ti do të kesh shtëpinë… Sot një njeri nuk e kupton dot. Në atë moment, e harrova akulloren, u ktheva në shtëpi dhe doja të takoja një shok t’ja thosha atij, se si duhet zgjidhur kjo. Nuk e arrestua dhe nuk mu desh ta kisha këtë barrë. Por shumë herë në jetën time jam detyruar të marr vendime sepse jetoja larg prindërve dhe duhet të merrja vendime që nuk kisha kohë. E vetmja mënyrë për të marrë vendime ishte instikti. Gjithmonë kam menduar që nuk duhet të jesh proteksionist me fëmijët sepse i bën të pazotë”, ka treguar Fevziu.