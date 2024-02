“Big Brother Vip”, njihuni me banorët që kalojnë në nominim këtë javë

Vesa, si lideri i shtepisë nisi një zinxhir shpëtimi, që vendosën se kush do të shkonte në nominim me Gazin, me këtë të fundit që theu rregullat.

Dy banoret që do t’i bashkohen Gazit janë Ilnisa dhe Meri, të cilat ngelën të fundit në zinxhirin e shpëtimit.

Vesa: Artën

Arta: Riken

Rike: Rozën

Roza: Albin

Albi: Gracianon

Graciano: Ledjonën

Ledjona: Julin

Juli: Heidin

Hieid: Romeon

Romeo: Elvisin

Elvisi: Eglën

Egla: Bardhin

Bardhi: Sarën

Sara: Fationin

Fationi: Dean

Dea: Erjolën

Erjola: Meritonin

Meritoni: Ilnisën

Ilnisa: Merin

Votimi do të jetë i hapur për publikun për personin që duan të shpëtojnë.