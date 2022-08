Beyonce e “kopjoi”? Bleona Qereti: Unë e kam veshur në 2015, jam në të njëjtën faqe me yjet botërorë

Bleona Qereti ka publikuar së fundmi disa fotografi dhe video, në të cilat tregon një veshje të Beyonce-s që është e ngjashme me të sajën, të cilën ae veshi në “Grammy Awards” në vitin 2015. Ajo thotë se nuk bëhet fjalë për kopjim por shton se është “në të njëjtën faqe” me yjet botërorë.

“PS: Per gjithe “mendjet e ndritura” qe mezi presin te japin “opinione” ne keto raste dhe e degradojne biseden ne “nivelin ZHGL” “kush kopjoi ke” kam nje sqarim depose nuk eshte hera e pare qe ndodh:

Ansjeri ketu nuk po flet per “kopjim” – te gjithe artistet dhe skuadrat e tyre PA PERJASHTIM shikojne per Inovacione dhe rruge te reja te sjellin dicka ndryshe ne projektet e reja qe bejne!!! Unë jam “në të njëjtën faqe” me çdo stil tjetër të superyllit botëror në lidhje me atë që është e mirë dhe çfarë jo!

Kështu që stili im dhe kostumet e mia që vesh në skenë po konsiderohen si “stil i ngritur dhe diçka ndryshe” nga të gjithë superyjet e tjerë.

Fundi i tregimit – nuk eshte ceshtje “kopjimi””.”, shkruan Bleona.