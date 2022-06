Betarix Ramosaj shfaqet e përlotur për humbjen drastike në peshë: Dua të jem si atëherë (FOTO LAJM)

Gjithë buja dhe zhurma e shkaktuar muajt e fundit, përveç shëndetit mendor, i paska kushtuar edhe në shëndetin fizik Beatrix Ramosajt.

Këtë këngëtarja e ka bërë vetë të ditur në InstaStory së fundmi ku zbulon se është dobësuar shumë edhe kjo duket qartë edhe nga videot e publikuara nga vera e shkuar.

“Nuk e di dmth. Si s’më merrte era, aq e dobët. Dua të jem si atëherë.”, shkuan Beatrix duke e shoqëruar me një emoji duke qarë.

Më pas ajo ka publikuar një video nag vera e shkuar ku shprehet se do të jetë njësoj. Shpresojmë që Beatrix ta marrë veten sa më shpejt dhe te rikthehet sic do ajo te duket, edhe pse duhet te jemi realist dhe të pranojmë se ajo gjithsesi duket mjaft bukur dhe do shkelqejë këtë verë./albeu.com/