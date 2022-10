Bëri bujë se shkoi në dasmën e saj me të njëjtën veshje, nusja për Bardhin: Një njeri ekstrem i thjeshtë

Këngëtari Bardhi është kthyer në qendër të vëmendjes ditën e sotme pas një postimi që i kundërpërgjigjej dashakeqëve në rrjetet sociale.

Këtyre të fundit i ka bërë përshtypje paraqitja e Bradhit i cili u shfaq i veshur me pantallona dhe një xhup xhins në një emision dhe në dasmën e shokut të tij njësoj.

Vetë Bardhi bëri një reagim të gjatë në Instagramin e tij duke u shprehur se nuk ndihet aspak i fyer dhe nuk mund të ulet me këtë poastim.

Ai thotë se nuk vjen nga një familje miliarderësh dhe nuk blen veshje 10 mijë euroshe, por të ardhurat e tij shkojnë për prindërit e tij.

Pas kësaj ka reaguar edhe nusja ku Bardhi ishte i ftuar, Njomza Kastati.

“Gjithmonë njerëzit e prisht e pa tru kapen me një njeri që ka arrit diçka në jet edhe mndohen me e ul. Po këto vetëm veten e ulin poshtë e sidomos me fol për Bardhin. Një njeri ekstrem i thjeshtë dhe i dashur për krejt edhe pse ka arrit aq shumë. Po çfarë të bësh se ky ska kohë prej koncerteve q ëi ka çdo natë e i ka ra më dy veshje me qenë në dy vend dhe nuk ka asgjë të keqe. Ky personi që e ka postuar është një badihagji që ka kohë me kqyr se kush si vishet e sa her i vesh të njëjtat rroba. Ishalla mbushesh me mend ndonjëherë e arrin diçka në jetë. Flaeminderit Bardhi për respektin që na ke bo dhe ke qenë në dasmën tonë. Je i madh”, ka shkruar ajo./albeu.com/