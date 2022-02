Beniada zbulon të pathënat e dyshes: Pse u nda Donaldi dhe Beatrix

Edhe pse ka një javë që ka mbarura, “Big Brother VIP” vazhdon të bëjë zhurmë kudo. Tashmë, ish-banorët po japin intervista të shumta në radio dhe televizione.

Më e fundit ishte Beniada Nishani, e cila e ftuar në “Pardon My French” ka zbuluar shumë të pathëna.

Ndër të tjera, ajo ka komentuar edhe një nga çiftet që u formuan në “BB VIP”, Beatrixën dhe Donaldin.

“Pashë brenda shtëpisë nga ana emocionale, shumë emocione. Pashë një çift, pashë një vajzë që emocionohej që shikonte një djalë, me shkëlqim, me sytë plot me lotë. Nuk mendoj se ky është aktrim. Donaldi u mërzit që nuk erdhi Trixa, e pashë që u mërzit shumë. Për mua ka qenë tërheqje fizike, por ndonjëherë nuk mjafton”, u shpreh ajo.