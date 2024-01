Beniada nuk mohon pëlqimin për Romeon: Do ta studioj, por vetëm me një kusht nëse ai do të…

Ish-banorja e “Big Brother Vip 1”, Beniada Nishani, gjatë një interviste televizive, foli për Romeo Veshajn, i cili është konkurrent në “Big Brother Vip 3”.

Në kohën kur vëllai i Romeos, Donaldi ishte pjesë e “Big Brother”, së bashku me Beniadën, ai ka shprehur pëlqimin e tij për këtë të fundit.

Dyshja kanë deklaruar se janë single.

E pyetur nëse do ta shikonte Romeon si partnerin e saj, ajo tha: “Nuk më pëlqejnë burrat me mustaqe. Po i hoqi mustaqet do ta shikoj, do ta studioj”.